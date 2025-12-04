Chega diz "não" à gestão pública do consumo de drogas e apela à prevenção

O Chega recusou esta quinta-feira, 4 de Dezembro, a teoria do consumo controlado de drogas apresentada pelo PS.

Pela voz do deputado Hugo Nunes, o Chega criticou o estudo proosto para a criação de "um sítio onde se pode consumir droga com a supervisão do estado".

"Não acreditamos que a droga é inevitável, não acreditamos que o estado deve gerir o consumo. A droga deve ser combatida, o estado deve recuperar quem consome", defendeu o parlamentar, afirmando que o consumo controlado de droga é "desistir da luta".

Além disso, disse, o serviço regional de saúde não tem recursos humanos suficientes para uma nova infra-estrutura de consumo de droga controlado: "Faltam médicos, faltam psiquiatras, faltam psicólogos, faltam equipas de rua... como pode a ,adeira implementar esta medida? Não há recursos sequer para a linha da frente quanto mais para uma medida como esta?"

Hugo Nunes entende que "o PS deixou de acreditar na prevenção, deixou de acreditar na recuperação e passou a acreditar que a droga tem de ser gerida com a conveniência social".

"O Chega diz não, a droga destrói vidas, o estado tem de combater esse flagelo", apelou, questionando onde está a implementação da Comunidade Terapêutica proposta no passado.