Funchal promove reflexão sobre 40 anos de VIH/Sida e apela ao reforço da prevenção

A Câmara Municipal do Funchal organizou esta quarta-feira, 3 de Dezembro, uma mesa-redonda sobre os 40 anos de VIH/SIDA, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Luta Contra a Sida. A iniciativa, que decorreu na Sala da Assembleia Municipal, reuniu especialistas de várias áreas para debater o presente e o futuro do combate à doença.

A vereadora da Saúde e do Social, Helena Leal, abriu a sessão enfatizando a importância de criar momentos de reflexão e partilha de conhecimento, sublinhando a necessidade de unir esforços na prevenção e no combate ao estigma. "Todos temos de estar verdadeiramente envolvidos neste compromisso com a dignidade humana e a prevenção", afirmou.

Apesar dos progressos científicos das últimas décadas, a autarca alertou para os desafios que persistem. Em 2024, cerca de 630 mil pessoas morreram devido a causas relacionadas com a Sida, um número que, segundo Helena Leal, "não pode ser ignorado". A vereadora recordou também que Portugal mantém-se entre os países da União Europeia com taxas elevadas de novos diagnósticos, apelando ao reforço da prevenção e da educação para a saúde.

Helena Leal salientou que o combate ao VIH/Sida transcende a dimensão médica, sendo igualmente uma questão social e comunitária. "O futuro começa em cada um de nós", afirmou, defendendo que todos podem contribuir para uma sociedade mais informada e inclusiva. A vereadora elogiou ainda o trabalho especializado desenvolvido na Região Autónoma da Madeira pelos serviços de saúde e pelas associações.

A mesa-redonda contou com a participação de Nancy Faria, directora do Serviço de Doenças Infeciosas do SESARAM, Carla Câmara, psicóloga e sexóloga, Martinha Garcia, farmacêutica e presidente da Delegação Regional da Ordem dos Farmacêuticos, e Elisabete Gouveia, assistente social da Associação Abraço. A moderação esteve a cargo de Paulo Milheiro, chefe da Divisão de Saúde e Bem-Estar da autarquia.

No encerramento, a vereadora agradeceu a presença de todos os participantes e reafirmou o compromisso do município em continuar a promover iniciativas que mantenham o tema na ordem do dia.