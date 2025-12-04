SDPM alerta para falta de respostas da SRECT

O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) alertou, hoje, em comunicado, para a falta de respostas do Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRECT) relativamente a compromissos assumidos com a classe docente após as eleições regionais de Março de 2025.

Segundo o sindicato, em reunião realizada em 13 de Maio de 2025, o Governo Regional comprometeu-se a implementar um conjunto de medidas para valorização e dignificação da profissão docente, com negociações previstas para iniciar em Outubro e serem concluídas até ao final do ano, com implementação prevista para início de 2026.

Após a tomada de posse da nova titular da SRECT, Elsa Fernandes, a 15 de Setembro de 2025, o SDPM solicitou uma audiência, realizada a 7 de Outubro, para confirmar a continuidade destes processos.

Na ocasião, foi transmitida a intenção de dar seguimento aos compromissos previamente assumidos, com o envio de propostas ao sindicato.

De acordo com a nota, 22 dias após a reunião, o sindicato "não recebeu qualquer documento ou resposta, tendo solicitado uma reunião urgente no dia 29 de Outubro, sem que tivesse obtido retorno".

Com a aproximação do debate e aprovação do Orçamento Regional, os órgãos do SDPM reuniram-se no dia 2 de Dezembro para definir estratégias e deliberaram enviar um último repto à SRECT.

O sindicato relembra que caso "até ao final da próxima semana não houver qualquer resposta, será convocada nova reunião para definir as formas de luta a adoptar".

O SDPM sublinha, ainda, que esta acção "visa garantir o cumprimento dos compromissos assumidos com os docentes da Região Autónoma da Madeira, reforçando a importância de medidas que promovam a justiça e a equidade na carreira docente."