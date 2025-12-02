Governo Regional empenhado em “estimular o empreendedorismo agroalimentar"

O secretário regional de Economia afirmou, hoje, que o Governo Regional está empenhado em “estimular o empreendedorismo agroalimentar, fortalecer o diálogo entre a investigação e o tecido empresarial e promover a criação de soluções que respondam aos grandes desafios globais” deste sector.

José Manuel Rodrigues participou, hoje, na abertura do 'EIT Food - Startup Awareness @ Madeira Islands', que se realizou esta tarde no Hotel Pestana CR7, evento que aposta na “partilha de conhecimentos sobre tendências globais do sector agroalimentar”, e que juntou cerca de 80 empresas à volta das temáticas da AgriFood e da FoodTech.

Na ocasião, o governante alertou para a necessidade de uma “agricultura mais regenerativa e eficiente”, que encontre “fontes alternativas de proteína”, que seja “adequada a modelos de produção e consumo mais sustentáveis”, e disse ser urgente “inovar no embalamento, na rotulagem e na redução do desperdício ao longo de toda a cadeia de valor”.

Aliás, indicou que o evento, organizado localmente pela Startup Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional da Economia, reafirma "a nossa determinação em posicionar a Região Autónoma da Madeira no espaço europeu da inovação, e em particular no domínio estratégico da FoodTech e da AgriFood".

"A parceria com a EIT Food, que aqui renovamos com veemência, materializa a nossa ambição de integrar redes de excelência, capazes de potenciar conhecimento, atrair talento e acelerar soluções concretas com impacto económico, social e ambiental”, garantiu o Secretário da Economia.

José Manuel Rodrigues explicou ainda que a EIT Food representa, hoje, "a maior e mais influente comunidade de inovação alimentar da Europa". No total, mais de 1.600 startups são apoiadas, tem 174 inovações lançadas no mercado e dezenas de milhares de profissionais formados, o que representa um testemunho inequívoco da capacidade transformadora desta rede. "É, portanto, fundamental que a Madeira se mantenha ligada a esta plataforma europeia, ampliando horizontes e reforçando competências num sector que, como sabemos, se encontra em profunda e constante mutação”, disse.

O governante enalteceu o trabalho que vindo a ser desenvolvido pela Startup Madeira, vincando que “a Madeira tem todas as condições para continuar a afirmar-se como um território fértil para a experimentação, para o valor acrescentado e para a implementação de soluções responsáveis que vão ao encontro dos desafios do século XXI”. A terminar ficou o reforço do “compromisso do Governo Regional com a promoção ativa da inovação e com o apoio a iniciativas que, como esta, aproximam a nossa Região Autónoma das tendências e das redes europeias mais dinâmicas e promissoras”.