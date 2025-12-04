PSD-M contraria críticos do Turismo com números que mostram “crescimento consistente”

Ainda no período antes da ordem do dia da 51.ª reunião plenária da I Sessão Legislativa da XV Legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira, o deputado do Partido Social-democrata (PSD) Madeira Bruno Melim contrariou os críticos do sector do Turismo apontando para o número recorde de passageiros alcançado este ano.

"Chegamos a 5 milhões de passageiros", recordou, afirmando que se trata de um "marco histórico que não é apenas um número", mas sim sinal do "crescimento consistente e sustentado", que, disse, "reforça a presença de Portugal no Atlântico e no Mundo".

O número recorde, justificou o parlamentar, é resultado da aposta estratégica em "novas rotas, companhia internacionais, na ligação directa aos EUA", sendo também um "reflexo de um sector com visão, com estratégia e com empreendedorismo", permitindo, frisou, a "consolidação de um destino de excelência".

O aumento do número de passageiros permite "mais emprego, mais serviços, mais oportunidades e sobretudo mais capacidade para fixar talento", destacou.

Bruno Melim defendeu a continuidade do investimento na modernização aeroportuária, na sustentabilidade e no ordenamento para evitar pressões, reconhecendo que o desafio político que se coloca agora é "garantir que esta trajectória é continua".

O deputado atentou que o sector do Turismo emprega milhares de pessoas, madeirenses e estrangeiras, sendo certo que o sucesso do sector representa "estabilidade social e melhoria das condições de vida dos madeirenses".

"Sejamos francos, numa economia que em 30 anos quadriplica o valor e em 10 anos duplica o seu PIB é, no mínimo, arrojado dizer-se que se vive pior e que se é mais pobre", defendeu.

"Agora importa que o País saiba estar à altura da Madeira e reconheça que investir na Madeira é investir no Turismo do País", apelou.