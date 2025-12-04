Médico que vendeu cetamina a Matthew Perry dos "Friends" condenado a 30 meses de prisão

O médico que alimentou o vício em cetamina de Matthew Perry, ator de "Friends" que morreu de overdose em outubro de 2023, foi condenado a 30 meses de prisão.

Salvador Plasencia foi o primeiro dos cinco arguidos a ser sentenciado pela morte do ator de "Friends".

A sua sentença inclui dois anos de liberdade condicional supervisionada e uma multa de 5.600 dólares.

O médico, conhecido como Dr. P., compareceu perante um juiz federal no centro de Los Angeles e, segundo o jornal Los Angeles Times, entregou-se imediatamente após a audiência para começar a cumprir a pena.

Plasencia declarou-se culpado em 23 de julho de quatro acusações de distribuição de cetamina e entregou a sua licença médica da Califórnia em setembro de 2025.

Em 28 de outubro de 2023, Perry foi encontrado inconsciente num jacuzzi da sua casa em Los Angeles, aos 54 anos. O relatório da autópsia revelou que morreu devido aos efeitos agudos da cetamina.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou cinco pessoas de pertencerem a uma rede criminosa clandestina responsável pela distribuição de grandes quantidades de cetamina, a substância encontrada no corpo do cantor no momento da sua morte, e todos os cinco aceitaram acordos de delação premiada.

Num memorando de sentença, citado pela mesma publicação norte-americana, os procuradores afirmaram que as "graves quebras de confiança e o abandono do juramento de 'não causar dano' contribuíram, sem dúvida, para o sofrimento do Sr. Perry" e, por isso, solicitaram uma pena mínima de três anos.

A defesa, por sua vez, pediu uma pena de três anos de liberdade condicional supervisionada, argumentando que o médico já tinha perdido a sua licença, a sua clínica e a sua carreira profissional.

Numa declaração apresentada ao tribunal federal esta semana, a mãe e o padrasto de Perry, Suzanne e Keith Morrison, escreveram acreditar que Plasencia era "um dos mais culpados de todos".

De acordo com o acordo de confissão de culpa de Plasencia, este distribuiu 20 frascos de cetamina, comprimidos de cetamina e seringas a Perry e ao assistente do ator, Kenneth Iwamasa, outro dos condenados no caso, em setembro e outubro de 2023.

O artista, célebre pela sua personagem Chandler Bing, tinha falado sobre a dificuldade de lidar com a dependência no seu livro de memórias "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir" (2022).