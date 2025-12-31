Nove mortos e 215 detidos por excesso de álcool nas operações de ano novo da PSP e GNR

Nove pessoas morreram nas estradas portuguesas e 215 foram detidas por excesso de álcool nos primeiros quatro dias da operação que a PSP e a GNR realizam durante o período de ano novo.

Em comunicados divulgados hoje, as duas forças policiais registaram, entre sábado e terça-feira, 1.259 acidentes rodoviários, dos quais resultaram nove mortos, 27 feridos graves e 356 ligeiros na operação que se prolonga até 04 de janeiro, domingo.

No caso da PSP, as vítimas mortais resultaram dos acidentes que ocorreram em Vila Nova de Gaia, Porto, e em Benfica, Lisboa.

Os acidentes com vítimas mortais registados pela GNR ocorreram na Autoestrada 1, em Alcanena (Santarém), na Estrada Nacional (EN) 9, em Torres Vedras (Lisboa), EN 15 na Lixa (Porto), na EN 111 em Montemor-o-Velho (Coimbra), na EN 230 em Águeda (Aveiro), na EN 255-1 em Sobral da Adiça (Beja) e na Praça da Independência, em Castelo de Paiva (Aveiro).

A Guarda Nacional Republicana indica que, entre sábado e terça-feira, foram fiscalizados 34.063 condutores, dos quais 205 conduziam com excesso de álcool e, destes, 134 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, além de terem sido também detidas 67 pessoas por condução sem habilitação legal.

A GNR refere ainda que registou 5.558 contraordenações rodoviárias, 994 das quais por excesso de velocidade, 143 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança, 138 por uso do telemóvel durante a condução, 732 por falta de inspeção periódica obrigatória e 225 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Por sua vez, a Polícia de Segurança Pública fez, em quatro dias, 258 detenções, das quais 144 por crimes rodoviários, nomeadamente 81 por condução em estado de embriaguez e 52 por falta de habilitação legal para conduzir.

A PSP deteve também 15 pessoas por furtos e roubos e 28 suspeitos por tráfico de droga e apreendeu cinco armas de fogo, 14 armas brancas, 22 munições e 12.326 artigos de pirotecnia.

Nas estradas, a polícia fiscalizou 5.362 condutores e controladas 23.887 viaturas por radar, sendo detetadas 1.763 infrações, 253 das quais por excesso de velocidade e 166 por falta de inspeção periódica obrigatória

A PSP e a GNR tem a decorrer desde 18 de dezembro e 04 de janeiro operações focadas nos períodos de Natal e de Ano Novo.