Operação policial na Turquia contra o grupo Estado Islâmico fez sete feridos

Pelo menos sete polícias ficaram feridos hoje durante uma operação contra o grupo extremista Estado Islâmico na província de Yalova, no noroeste da Turquia.

A troca de tiros relatada pelas autoridades ocorreu depois de uma unidade especial da polícia turca ter cercado uma casa no distrito de Elmali, onde se encontravam membros do grupo Estado Islâmico.

Segundo a agência de notícias turca Anadolu, os polícias feridos foram transportados para um hospital, mas não correm perigo de vida.

Elementos das forças especiais da cidade vizinha de Bursa foram mobilizados para reforçar a operação em Elmali.

Recentemente, as autoridades turcas anunciaram a detenção de 115 pessoas suspeitas de pertencerem ao grupo extremista Estado Islâmico e de planearem ataques durante as férias de Natal e de Ano Novo.