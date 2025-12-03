Acidente condiciona trânsito no Campo da Barca

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos ligeiros está a condicionar de forma significativa a circulação na Ribeira de João Gomes, no Funchal, provocando um estrangulamento do tráfego e filas nas artérias circundantes.

O embate terá ocorrido em plena hora de ponta, numa das vias mais utilizadas para aceder ao centro da cidade, agravando ainda mais a fluidez rodoviária. Ao que foi possível apurar, os condutores dos dois automóveis ficaram no local a aguardar a chegada das autoridades, o que tem contribuído para o bloqueio parcial da estrada.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada para gerir a circulação e proceder ao registo da ocorrência, estando a realizar os trabalhos de praxe e a orientar os automobilistas que tentam contornar o congestionamento.

Não há, para já, indicação de feridos, mas os constrangimentos são evidentes e deverão manter-se até que a via seja totalmente desobstruída. As autoridades apelam à prudência e recomendam percursos alternativos sempre que possível.