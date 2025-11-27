Funchal debate "40 anos de VIH/SIDA: refletir sobre o presente, perspetivar o futuro"

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar do Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão (DESSI), promove, no próximo dia 3 de dezembro, uma sessão comemorativa do Dia Mundial da Luta Contra a SIDA, assinalado, anualmente, a 1 de Dezembro.

"O evento, subordinado ao tema '40 anos de VIH/SIDA: refletir sobre o presente, perspetivar o futuro', pretende sensibilizar a comunidade para a prevenção do VIH, combater o estigma e a discriminação, bem como incentivar um olhar crítico sobre a evolução da infeção ao longo das últimas quatro décadas", explica a vereadora Helena Leal.

A iniciativa, sublinha, "visa ainda promover o debate interdisciplinar em torno da saúde sexual e da saúde pública, envolvendo profissionais de diferentes áreas de atuação".

Helena Leal reafirma o compromisso do Município do Funchal na "promoção da saúde, da inclusão e da informação fundamentada, contribuindo para uma comunidade mais consciente, solidária e informada no combate ao VIH/SIDA", conclui.

Programa

A sessão tem início às 15h00, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, com a intervenção da vereadora com o pelouro da Saúde e do Social, Helena Leal.

Pelas 15h30, decorre uma mesa-redonda, que contará com a participação de reconhecidos especialistas: Nancy Faria, Médica e Diretora do Serviço de Doenças Infeciosas do SESARAM, EPERAM; Carla Câmara, Psicóloga e Sexóloga; Martinha Garcia, Farmacêutica e Presidente da Delegação Regional da Ordem dos Farmacêuticos; Elisabete Gouveia, Assistente Social da Delegação da Madeira da Associação Abraço.

A moderação ficará a cargo de Paulo Milheiro, Chefe da Divisão de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal.