Guarda iraniana reclama vingança por morte de comandante do Hezbollah

A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irão, reclamou hoje vingança pela eliminação do líder militar do grupo xiita libanês Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai, num ataque israelita no domingo em Beirute.

"O direito do Eixo da Resistência e do Hezbollah libanês de vingar o sangue dos bravos combatentes do Islão é inquestionável", afirmou a Guarda Revolucionária em comunicado, referindo-se aos movimentos armados hostis a Israel no Médio Oriente que são apoiados por Teerão.

Anteriormente, também o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão condenou o assassínio do líder militar do Hezbollah, numa ação que foi descrita como uma "grave violação" do cessar-fogo estabelecido há um ano e um "ataque brutal" à soberania do Líbano.

Num comunicado divulgado no domingo à noite, a diplomacia de Teerão exigiu a punição e o julgamento de altos funcionários israelitas "por cometerem atos de terrorismo e crimes de guerra".

O ataque, realizado nos arredores sul de Beirute, matou o chefe do Estado-Maior do Hezbollah, Haytham Ali Tabatabaei, juntamente com mais quatro pessoas, e feriu outras 28.

Teerão prestou homenagem a Tabatabaei, descrevendo-o como alguém que dedicou "a sua vida a defender o Líbano contra o inimigo sionista".

Após o ataque, o Presidente libanês, Joseph Aoun, pediu a "intervenção internacional" para evitar uma maior deterioração da situação no país, onde, apesar do cessar-fogo em vigor há cerca de um ano, Israel tem intensificado os seus ataques aéreos, numa resposta a legadas violações da trégua por parte do Hezbollah.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, afirmou pelo seu lado que a principal prioridade do seu Governo é proteger o povo libanês e impedir que o país siga por "caminhos perigosos".

Do lado de Israel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, defendeu que "o mundo é um lugar melhor" sem comandante militar do Hezbollah.

"A operação de ontem [domingo], e as operações do Exército de Israel contra o Hezbollah, em geral, não constituem uma violação da soberania do Líbano", declarou Saar a partir do Paraguai, onde hoje iniciou uma deslocação, defendendo que a própria existência do grupo político e militar libanês é em si "uma violação da soberania" do país.

O Hezbollah integra o chamado eixo da resistência apoiado pelo Irão e envolveu-se em hostilidades militares com Israel, logo após o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, em apoio do aliado palestiniano Hamas.

Após quase um ano de troca de tiros ao longo da fronteira israelo-libanesa, Israel lançou uma forte campanha aérea no verão do ano passado, que decapitou a direção do movimento xiita, incluindo o seu líder histórico, Hassan Nasrallah, e vários outros responsáveis da hierarquia política e militar do Hezbollah.

Desde o cessar-fogo, o Estado libanês tem procurado concentrar todo o armamento do país nas mãos das forças de segurança oficiais e deslocou efetivos para a zona da fronteira com Israel, tradicionalmente um reduto do Hezbollah e onde as tropas israelitas ainda mantêm posições militares.

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) tem acumulado acusações a Israel de violação da zona desmilitarizada entre os dois países e ataques aos seus próprios militares.

As tropas internacionais terminam o seu mandato em 2026, depois de quase cinco décadas no terreno.