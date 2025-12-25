Lista de produtos de limpeza que não podem faltar na sua casa

Manter a casa organizada e limpa pode ser um verdadeiro desafio, especialmente com a constante ameaça de germes e bactérias. Mas, com os produtos certos, esse trabalho torna-se mais simples.

A Casa Santo António disponibiliza uma selecção de produtos de limpeza que o vão ajudar a combater a sujidade mais persistente. Está na hora de arregaçar as mangas.

Os produtos que apresentamos abaixo são ideais para preservar a integridade e o aspecto das diferentes áreas, sejam elas interiores ou exteriores.

Fila Fugaproof Anti-sujidade (Ref. 721950) - Ideal para a limpeza de juntas entre mosaicos e azulejos. Pode ser aplicado tanto em pavimentos quanto em paredes, sem alterar o aspecto do revestimento. Além disso, previne a penetração de manchas e resíduos orgânicos.

Detergente Desincrustante Ácido Fila Deterdek (Ref. 721940) – O produto certo para a limpeza pesada pós-obra. Este detergente remove a sujidade resultante da instalação de materiais e elimina as eflorescências salinas em materiais porosos.

Silicone Stop Mofo (Ref. 16505A) – Adequado para zonas húmidas como casas de banho e cozinhas, este silicone evita que se acumule mofo e sujeira. A sua fórmula avançada garante uma protecção até cinco vezes superior à de um silicone comum, mantendo-se limpo por mais tempo. Seca em apenas 30 minutos.

Spray Anti Mofo (Ref. 722110) –Elimina manchas de mofo, algas e musgo causadas pela humidade, enquanto proporciona uma protecção duradoura. A sua fórmula com cloro activo não só limpa, mas também branqueia as juntas, tanto em interiores quanto em exteriores.

Siril Desincrustante (Ref. 723808) - Indicado para limpeza de resíduos de cimento, calcário, ferrugem e encardido em superfícies de mármore, marmorite, mosaico, tijoleira e pedra. Aconselhado para a recuperação de pedras antigas e remoção de calcário em sanitários.

Visite uma das lojas Casa Santo António para conhecer melhor estes e outros produtos.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.