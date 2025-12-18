Elisa encanta no regresso a casa

O auditório do Centro de Congressos encheu-se de emoção, esta noite, para receber o concerto de Elisa, num regresso muito aguardado da cantora madeirense à sua terra natal.

O espectáculo integra a digressão em nome próprio que a artista tem vindo a apresentar um por todo o país e que tem marcado uma nova fase da sua carreira.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

Ao longo do concerto, Elisa apresentou canções do seu segundo álbum de originais, um trabalho que revela uma sonoridade renovada, mais madura e mais fiel à identidade que a tornou reconhecida junto do público.