Elisa encanta no regresso a casa
O auditório do Centro de Congressos encheu-se de emoção, esta noite, para receber o concerto de Elisa, num regresso muito aguardado da cantora madeirense à sua terra natal.
O espectáculo integra a digressão em nome próprio que a artista tem vindo a apresentar um por todo o país e que tem marcado uma nova fase da sua carreira.
Ao longo do concerto, Elisa apresentou canções do seu segundo álbum de originais, um trabalho que revela uma sonoridade renovada, mais madura e mais fiel à identidade que a tornou reconhecida junto do público.