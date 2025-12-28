Trump e Putin conversam ao telefone sobre negociações de paz para a Ucrânia

O Presidente norte-americano e o homólogo russo falaram hoje ao telefone sobre as negociações de paz para a Ucrânia, a poucas horas de Donald Trump receber o chefe de Estado ucraniano na sua residência de férias na Florida.

"Acabo de ter uma conversa boa e muito produtiva com o Presidente Putin antes do início da reunião com o Presidente Zelensky", anunciou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social Truth Social, de que é proprietário.

Trump não avançou mais detalhes, limitando-se a confirmar que o encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, começará às 13:00 locais (18:00 em Lisboa) na residência de Mar-a-Lago, em Palm Beach, no Estado da Florida.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a conversa telefónica entre Trump e o Presidente russo, Vladimir Putin, a primeira desde 16 de outubro.

Além do acordo de paz para a Ucrânia, a situação no Médio Oriente foi também tema de conversa, disse Peskov, sem dar mais detalhes.

No encontro com o homólogo norte-americano, Zelensky procura a aprovação de Donald Trump para uma nova versão do plano de paz para a Ucrânia, apresentado por Washington há quase um mês.

O Presidente ucraniano apresentou esta semana a nova versão do documento, reformulada após duras negociações exigidas por Kiev, que considerou a primeira versão muito próxima das exigências russas.

O novo documento abandona duas exigências fundamentais do Kremlin: a retirada das tropas ucranianas da região de Donetsk e um compromisso juridicamente vinculativo da Ucrânia de não aderir à NATO.