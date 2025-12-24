Zelensky associa mais ataques russos a imagens captadas por satélites chineses

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, associou hoje a captação por satélites chineses de imagens do território ucraniano ao aumento de ataques russos contra infraestruturas energéticas, defendendo que tal permite a Moscovo prolongar a guerra.

Alertando que tem sido observado "um incremento da relação da Rússia com entidades na China que podem fornecer dados de inteligência espacial", Volodymyr Zelensky lamentou, citado pela agência noticiosa Europa Press, que "estes casos permitam à Rússia prolongar a guerra e prejudiquem seriamente a diplomacia".

O chefe de Estado reuniu-se hoje com o chefe do Serviço de Informações Externas ucraniano, Oleg Ivashchenko, para tratar esta e outras questões relacionadas com o apoio à Rússia de atores estrangeiros na guerra, entre as quais a recente instalação de mísseis russos "Oreshnik", com capacidade nuclear, na Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia.

"A proliferação agressiva destas armas representa uma ameaça global e cria um precedente perigoso", insistiu Volodymyr Zelensky.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e, desde então, a guerra já custou dezenas de milhares de vidas civis e militares aos dois países, segundo várias fontes.