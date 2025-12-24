Polícia sul-africana detém 11 suspeitos de tiroteio que matou 10 pessoas

A polícia sul-africana deteve 11 suspeitos de um tiroteio ocorrido na madrugada de domingo, em Bekkersdal, África do Sul, e que provocou 10 mortos e nove feridos, foi hoje anunciado.

Inicialmente, foram detidos dois homens que acabaram por levar a polícia a uma casa onde estavam os restantes suspeitos, adiantou o comissário da polícia de Guateng, citado pela agência EFE.

A mesma fonte adiantou que na casa estava também um trabalhador do setor mineiro que foi detido por auxílio à imigração ilegal. Foram ainda encontradas quatro armas de fogo, que serão analisadas.

Segundo as informações avançadas pela polícia, nove suspeitos são do Lesoto, um é de Moçambique e outro é sul-africano.

O tiroteio aconteceu na madrugada de domingo no bar KwaNoxolo, perto de Joanesburgo. Mais de uma dezena de pessoas terão entrado no estabelecimento e disparado indiscriminadamente.

Alguns clientes que tentaram fugir acabaram por ser atingidos na rua e, segundo a agência EFE, também um condutor de uma plataforma de transporte, que tinha acabado de deixar um passageiro, foi morto.

A zona onde aconteceu o tiroteio permanece sob forte vigilância policial desde domingo, sendo que os motivos do crime ainda não são conhecidos.