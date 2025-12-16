Temperaturas deverão baixar ligeiramente na Madeira
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 16 de Dezembro, apontam para céu geralmente muito nublado e queda de aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes na vertente Norte e terras altas da ilha.
Quanto ao vento, este soprará moderado a forte (30 a 50 km/h) de Norte/ Noroeste, com rajadas até 70 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste e nas terras altas da Madeira. Na zona do Funchal o vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Assinalar também uma pequena descida da temperatura máxima, com os termómetros a variar entre os 16 e os 20ºC no Funchal e Porto Santo.
Em relação ao estado do mar, a costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo encontram-se hoje sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte, com ondas de Noroeste que deverão atingir 4 a 5 metros.
IPMA lança novo aviso amarelo para a agitação marítima
A costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estarão sob aviso amarelo para agitação marítima durante 24 horas entre terça-feira e quarta-feira desta semana.
Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 2 a 3 metros na parte Oeste.
A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.
Capitania emite recomendações após novo aviso de agitação marítima forte
A Capitania do Porto do Funchal acaba de acompanhar o IPMA no que toca à emissão de avisos à navegação e aos cidadãos no que toca à agitação marítima forte e aos cuidados na orça costeira do Arquipélago da Madeira. Um aviso em vigor, pelo menos, até às 06h00 de amanhã, 16 de Dezembro, mas que deverá ser prolongado, tendo em conta o período de vigência do aviso do IPMA.