Temperaturas deverão baixar ligeiramente na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 16 de Dezembro, apontam para céu geralmente muito nublado e queda de aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes na vertente Norte e terras altas da ilha.

Quanto ao vento, este soprará moderado a forte (30 a 50 km/h) de Norte/ Noroeste, com rajadas até 70 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste e nas terras altas da Madeira. Na zona do Funchal o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Assinalar também uma pequena descida da temperatura máxima, com os termómetros a variar entre os 16 e os 20ºC no Funchal e Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, a costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo encontram-se hoje sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte, com ondas de Noroeste que deverão atingir 4 a 5 metros.

Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 2 a 3 metros na parte Oeste.

A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.