Mais de 4.400 doadores contribuíram na última campanha 'online' do Banco Alimentar

Mais de 4.400 doadores contribuíram com alimentos básicos, num valor de 190 mil euros, no âmbito da campanha 'online' do Banco Alimentar Contra a Fome (BA), entre 27 de novembro e 03 de dezembro.

De acordo com o BA, 4.446 pessoas contribuíram com produtos básicos (azeite, óleo, leite, arroz, atum e salsichas) num valor total doado de 190.096,30 euros entre 27 de novembro e 09 de dezembro. 98.680,20 euros foram doados entre 27 de novembro e 03 de dezembro e 91.416,10 euros doados entre 04 e 09 de dezembro, indica o Banco Alimentar num anúncio publicado na imprensa.

O Banco Alimentar realizou uma campanha de recolha de alimentos em 29 de novembro, que se prolongou até dia 07 de dezembro através do 'site' www.alimentestaideia.pt e da compra de vales de produtos, disponíveis nas caixas dos supermercados.

No fim de semana (29 e 30 de novembro), de acordo com informação disponível no 'site' do Banco Alimentar, foram angariadas mais de 2.150 toneladas de géneros alimentares na campanha realizada em 2.000 superfícies comerciais de 21 regiões do país.

Os géneros alimentares recolhidos serão distribuídos a 2.500 Instituições de Solidariedade Social, que os entregam a cerca de 380 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas.

No 'site', o Banco Alimentar recorda dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que indicam que mais de 2,1 milhões de pessoas estão em risco de pobreza em Portugal ou exclusão social (19,7% da população).

"Se fossem considerados apenas os rendimentos do trabalho, de capital e transferências privadas, 41,8% da população em Portugal estaria em risco; destas, 21,4% são idosos que recebem uma pensão inferior a 632 euros", segundo a informação.

De acordo com os dados da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, no ano passado, os 21 Bancos Alimentares em atividade em Portugal distribuíram 27.448 toneladas de alimentos (com o valor estimado de 45 milhões de euros), num movimento médio de 109 toneladas por dia útil.

Os Bancos Alimentares prestaram assistência a 2.400 instituições e os alimentos foram entregues a perto de 380 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas.

O Banco Alimentar foi criado em Portugal em 1991 com a missão de lutar contra o desperdício e distribuir apoio a quem mais precisa de se alimentar, em parceria com instituições de solidariedade e com base no trabalho voluntário.