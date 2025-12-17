Mais uma pessoa está a ser procurada por causa do tiroteio na universidade americana Brown

Uma segunda pessoa está a ser procurada após os tiros que provocaram duas mortes e nove feridos na Universidade Americana Brown no sábado, anunciou hoje a polícia local na rede social X ao quinto dia da investigação.

Os investigadores "pedem a ajuda do público para identificar e falar com (uma) pessoa" vista "nas proximidades" especificando o suspeito.

A polícia da cidade de Providence, no estado de Rhode Island (nordeste), divulgou três fotos desta pessoa, cujo rosto está desfocado. O indivíduo aparece vestido de azul escuro, com o que parece ser um capuz verde e a carregar uma mochila de cor clara.

As forças de segurança tinham anteriormente publicado várias fotos e vídeos de um suspeito "com cerca de 1,73 m de altura, de estrutura forte", vestido com cores escuras, rosto coberto por uma máscara cirúrgica e com um gorro. A sua identidade permanece por enquanto desconhecida.

A recompensa é de 50.000 dólares "por qualquer informação que conduza à identificação, detenção e a condenação do autor", considerado "armado e perigoso".

O atirador abriu fogo no sábado no edifício de engenharia e física de Brown, onde estavam a decorrer exames, matando dois estudantes, Ella Cook e Mukhammad Aziz Umurzokov, e ferindo outros nove, cujos nomes não foram divulgados.

Uma "vigília virtual de oração inter-religiosa" foi planeada pela universidade para hoje para prestar homenagem às vítimas.

No domingo, um homem foi detido, antes de ser libertado por falta de provas incriminatórias. No final da terça-feira, Brown emitiu um comunicado denunciando as acusações feitas nas redes sociais contra um dos seus alunos.