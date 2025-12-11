PJ detém suspeito de homicídio em Lagos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve um homem de 55 anos por fortes suspeitas de ter praticado um crime de homicídio qualificado ao final da tarde desta terça-feira, na zona de Lagos, por motivo passional.

A PJ informa que, após localizar a vítima, um suspeito de 67 anos, e tendo a convicção de que esta manteria um relacionamento amoroso com uma sua ex-companheira, facto que não aceitava, o homem veio a agredi-lo com uma faca de cozinha e uma chave de rodas.

A vítima sofreu golpes na zona do tórax e cabeça que se revelaram fatais, vindo a morte a ocorrer no local do crime.

O detido, com antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.

O Inquérito é titulado pelo DIAP, Secção de Lagos.