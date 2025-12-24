Marques Mendes diz que um Presidente da República não tem de dizer tudo o que pensa

O candidato presidencial Luís Marques Mendes defendeu hoje, em Braga, que um Presidente da República não tem de dizer tudo o que pensa, mas deve pensar em tudo o que diz, e aconselhou os seus adversários a seguirem esta máxima.

Em declarações aos jornalistas, durante uma visita ao Bananeiro, uma tradição que junta milhares na Rua do Souto para beber moscatel e comer bananas, Marques Mendes disse ainda que, uma vez terminados os debates televisivos para o sufrágio, vai agora passar a falar só do país.

"Acabou o tempo da politiquice, que eu acho que não interessa. A única coisa de que eu vou falar é do país. Eu não tenho introduzido nem politiquice, nem ataques pessoais, nem insinuações. Eu vou falar do país, que é o que as pessoas querem, e acho que é isso que é verdadeiramente mobilizador", vincou.

"Um Presidente da República não tem de dizer tudo o que pensa, mas deve pensar em tudo o que diz. É aquilo que alguns dos meus adversários não fazem, não pensam em tudo o que dizem", referiu também.

Foi com base nesta máxima que Marques Mendes se escusou a indicar que candidato gostaria de defrontar numa segunda volta.

"Devo dizer que tenho isso na minha cabeça, mas não posso transmitir em público", declarou apenas.

Depois de o atual Presidente de República ter dito hoje que provavelmente qualquer um dos atuais candidatos presidenciais será melhor do que ele no desempenho das funções, Marques Mendes considerou ter sido "um gesto de simpatia" de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Estamos em véspera de Natal, o Presidente é uma pessoa simpática, foi beber uma ginjinha ao Barreiro, como é da tradição, e, portanto, eu vi essas palavras como um gesto de simpatia de uma pessoa que está desprendida do lugar, que está tranquila, bem-disposta, e pronto, é um gesto simpático da parte dele", referiu.

Marques Mendes elogiou a "relação de proximidade" que Marcelo manteve com os cidadãos e prometeu seguir esse registo, caso ganhe as presidenciais - até já tem uma iniciativa em mente.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa criou a tradição da ginjinha no Barreiro, bonita. Eu acho que vou criar a tradição de vir aqui a Braga, ao Bananeiro, em todos os Natais, sendo eleito Presidente. Fica aqui esse compromisso", adiantou.

Marques Mendes comentou ainda a situação das urgências encerradas e os constrangimentos nos hospitais neste Natal, admitindo que "não é uma boa notícia", mas dizendo esperar que a situação "evolua mais positivamente" e que o Ministério da Saúde "esteja com uma atenção forte em cima disso".

Questionado sobre se os constrangimentos poderiam ter sido evitados, o candidato apoiado pelo PSD não se quis pronunciar.

"Não queria entrar por aí. O que eu espero e desejo é que as coisas se possam resolver. Mais importante do que estar neste momento com grandes críticas é apelar e desafiar a que haja as soluções", rematou.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro.