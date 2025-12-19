Carneiro alerta candidatos de esquerda que Seguro é o único que pode ir à segunda volta

O secretário-geral do PS alertou hoje os candidatos presidenciais de esquerda que António José Seguro é o único nome com hipóteses de levar a esquerda à segunda volta, frisando que a "pulverização apenas beneficia a direita e a extrema-direita".

No jantar de Natal do grupo parlamentar do PS, na Assembleia da República, José Luís Carneiro lembrou, no seu discurso, que há atualmente no país um "desequilíbrio estrutural para a direita" verificável no parlamento nacional e das regiões autónomas e no poder local, alertando que, para inverter esta tendência, é necessário empenho para levar António José Seguro, "a candidatura que representa os valores do PS", à segunda volta nas eleições presidenciais.

O líder do PS defendeu que "só há uma candidatura [à esquerda] que tem condições para ir à segunda volta", que é a de António José Seguro, deixando um aviso aos restantes candidatos de esquerda nestas presidenciais.

"Deixo um apelo a todas as outras candidaturas naturalmente legítimas e que merecem todo o nosso respeito, mas, objetivamente, a pulverização dos votos à esquerda apenas beneficia a direita e a extrema-direita nestas eleições", considerou, sem concretizar o apelo.

José Luís Carneiro pediu ainda aos socialistas que se envolvam e empenhem no apoio a Seguro para permitir que o candidato apoiado pelo PS chegue à segunda volta.

"Por isso vos quero pedir que se empenhem daqui até dia 18 de janeiro, ativamente em cada um dos vossos territórios, como fizemos nas eleições autárquicas, com a mesma energia, com a mesma entrega, com a mesma força, com a mesma determinação, porque somente os valores do socialismo democrático são capazes de reconstituir o equilíbrio político, o equilíbrio no sistema político de que Portugal precisa neste momento", pediu.