Academia Azul promove workshop 'Narrativas Azuis'

Após o sucesso do 1.º workshop dedicado ao estímulo de Startups Azuis que decorreu em 2024, a Academia Azul regressa este ano com o workshop 'Narrativas Azuis', um segundo encontro centrado na comunicação e no storytelling ligados ao oceano. Esta iniciativa pretende capacitar jovens para construir carreiras ligadas ao oceano nas áreas da educação, arte, jornalismo, fotografia, videografia e envolvimento público, promovendo simultaneamente o desenvolvimento de competências de liderança.

Segundo nota à imprensa, o workshop decorre esta quinta e sexta-feira, 18 e 19 de Dezembro, no Madeira Tecnopolo, a partir das 9h, e reúne jovens da Madeira com idades entre os 16 e os 30 anos. A iniciativa incentiva a criação de narrativas impactantes, desafiando os participantes a comunicar o oceano de forma criativa e envolvente.

Este workshop será o segundo de uma série de eventos alinhados com uma estratégia de educação e capacitação na área da sustentabilidade e economia azul. Esta estratégia visa dar forma a uma Academia Azul - uma novidade na Madeira que vai proporcionar oportunidades de formação que apoiarão a excelência na investigação ligada aos oceanos, conservação da natureza, literacia dos oceanos, empreendedorismo, arte e comunicação aos jovens adolescentes.

A Academia Azul é uma iniciativa liderada pelo MARE-Madeira/ARDITI/UMa, com o apoio da Baillie Gifford, empresa de gestão de investimentos do Reino Unido. Este apoio possibilita a presença de comunicadores de referência a nível nacional e europeu como mentores, bem como o transporte gratuito dos participantes. O workshop será aberto por João Canning-Clode, Diretor do MARE-Madeira e contará ainda com a presença de Rui Caldeira, presidente do Conselho de Administração da ARDITI, e Elsa Fernandes, secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Serão consideradas inscrições de última hora mediante contacto para [email protected]