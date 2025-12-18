Secretária da Inclusão recebe embaixadores europeus no Museu das Cruzes

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, recebeu esta quinta-feira, em representação do presidente do Governo Regional, um conjunto de embaixadores e representantes diplomáticos de países europeus, numa visita institucional realizada no Museu Quinta das Cruzes.

O encontro, que decorreu ao meio-dia, inseriu-se no programa de visitas destes diplomatas à Região Autónoma da Madeira durante a quadra natalícia e constituiu um momento de contacto institucional, cultural e simbólico entre a Região e representantes de vários Estados-membros da União Europeia.

Citada através de nota à imprensa, na sua intervenção de boas-vindas, Paula Margarido destacou a vocação atlanticista da Madeira, sublinhando a sua história como porto de chegada e de partida, marcada pela abertura ao mundo, pelo cosmopolitismo e pelo diálogo entre culturas. A governante evocou ainda o papel da ilha como espaço de acolhimento de figuras marcantes da história europeia e mundial, reforçando a ligação da Madeira à Europa e ao contexto internacional.

Antes das palavras de recepção, os embaixadores e representantes diplomáticos realizaram uma breve visita ao Museu das Cruzes, com destaque para a exposição permanente, tendo igualmente a oportunidade de conhecer uma exposição temporária que será em breve aberta ao público em geral.

A iniciativa culminou com um momento de convívio institucional, assinalado com um Madeira de Honra, proporcionando um espaço informal de diálogo e partilha entre os representantes diplomáticos e a tutela regional.

Participaram nesta visita institucional representantes diplomáticos da Áustria, Chéquia, Dinamarca, Eslovénia, Finlândia, Hungria, Polónia, Roménia, Suécia e Países Baixos, num encontro que reforçou a dimensão europeia da Madeira e a sua tradição de acolhimento, abertura e cooperação internacional.