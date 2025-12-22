Embaixador do Cazaquistão recebido em audiência no Palácio de São Lourenço

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, recebeu esta segunda-feira o embaixador da República do Cazaquistão em Portugal, Jean S. Galiev, numa audiência realizada no Palácio de São Lourenço. O diplomata cazaque fez-se acompanhar pelo cônsul-honorário do Cazaquistão na Madeira, João Bonal Figueira da Silva.

Durante o encontro, que marca a primeira visita oficial do embaixador à Região Autónoma, foram discutidos temas de interesse mútuo, com destaque para a actual conjuntura geopolítica e a necessidade de reforçar as relações económicas e políticas entre Portugal e o Cazaquistão.

Os responsáveis trocaram ainda impressões sobre o sector turístico madeirense e exploraram potenciais áreas de cooperação bilateral, particularmente no domínio da investigação e desenvolvimento científico.

Ao concluir a audiência, Ireneu Cabral Barreto agradeceu o empenho do embaixador Galiev em promover iniciativas de cooperação económica, académica e cultural que contribuam para estreitar os laços entre os dois povos.