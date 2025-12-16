PS defende subsídio de insularidade para o sector privado

Gonçalo Leite Velho fez a primeira pergunta ao secretário regional de Economia abordando a questão dos baixos salários na Região.

O deputado socialista recordou que o crescimento do PIB, nos últimos anos, foi de 56,9%, mas os salários brutos cresceram apenas 18,5% e, com a inflação, os salários reais, cresceram apenas 2,5%.

"O crescimento não está a chegar aos bolsos dos madeirenses", afirma.

O deputado do PS pergunta ao secretário da Economia se, com o excedente orçamental de 215 milhões de euros, concorda com o pagamento do subsídio de insularidade aos trabalhadores do sector privado e social.