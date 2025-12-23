Rússia desmantela rede de tráfico de migrantes para a Europa

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) desmantelou uma grande rede de tráfico de migrantes ao deter o coordenador e outros 20 elementos da organização criminosa, informou hoje a agência.

"Os criminosos ofereciam a estrangeiros convites fictícios de empresas nominais em troca de pagamento, com o objetivo de facilitar a sua entrada no país com vistos de negócios", afirmou o FSB, citado pela agência de notícias russa Interfax.

"Verificou-se que a maioria dos clientes eram migrantes de países da região da Ásia-Pacífico e do Médio Oriente, que pretendiam utilizar o território russo como meio de trânsito para países europeus ou para realizar atividades de trabalho ilegal", referiu o serviço de segurança.

Após a entrada dos estrangeiros na Rússia, as empresas não cumpriam as obrigações previstas pelas leis nacionais, o que permitiu que os migrantes circulassem livremente pelo país.

"A partir de 2024, os criminosos legalizaram a situação de mais de 2.000 cidadãos de países da Ásia, do Pacífico e do Médio Oriente utilizando este esquema, obtendo lucros ilegais de pelo menos 500 milhões de rublos [5,40 milhões de euros]", afirmou o Serviço Federal de Investigação (FBS).

Durante a operação, os agentes de segurança russos realizaram 65 rusgas nas regiões de Rostov, Novgorod, Ivanovo, Leninegrado e Perm, e interrogaram mais de 100 pessoas envolvidas e testemunhas.

"Uma grande quantidade de documentos de imigração falsificados, registos contabilísticos clandestinos, dinheiro em numerário, computadores e equipamento de escritório foram apreendidos", indicou a agência, acrescentando que iniciou um processo-crime por organização de imigração ilegal.