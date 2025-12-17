Bruxelas abre portas a fundos para resolver crise na habitação

Bom dia. Entre tantas outras esta é uma das principais notícias nos jornais, em mais do que um aliás, a crise na habitação poderá contar com mais fundos europeus.

Na revista Sábado:

- "Saga de família. As incríveis histórias dos Roquete"

- "Luis Marques Mendes. Casos e casinhos, escutas e 700 mil euros por explicar"

- "Alexandre Guerreiro. O ex-espião português que trabalha por Putin"

- "Lux muda de mãos. Irlandês toma conta do icónico espaço e há festa no dia de Natal"

- "Saúde. O pequeno milagre do rastreio precoce da diabetes"

No Correio da Manhã:

- "Paulo Abreu dos Santos, ex-adjunto do Ministério da Justiça. Suspeita de abusos de meninos em culto religioso"

- "Mourinho reage às críticas do presidente do Sporting. 'Dou os parabéns a Varandas'"

- "Sporting. Rúben Amorim quer levar Maxi Araújo"

- "FC Porto. Farioli com melhor arranque de sempre"

- "Casal mata idoso e arrasta filha para enterrar o corpo"

- "Entroncamento. Professora morre na sala de aulas"

- "Nuno Loureiro. Cientista português assassinado a tiro na América"

- "Polémica. Ministro diz que pobres estragam residências universitárias"

- "Ações disparam. BCP é campeão em bolsa e valoriza 7 vezes em 5 anos"

- "No Algarve. Regresso da F1 a Portugal vai custar 60 milhões"

- "Albufeira. Bebé de dois meses perde a vida em atropelamento"

No Público:

- "Bruxelas faz marcha-atrás: motores a combustão continuam após 2035"

- "União Europeia. Comissão prepara medidas para enfrentar a crise da habitação"

- "Sondagem. AD lidera apesar da quebra na avaliação ao Governo"

- "Programação para 2026. Frank Gehry, Jenny Holzer, Alice Neel, Filipa César e Maguy Marin em Serralves"

- "Educação. Ministro queria residências mais diversas, mais foi acusado de ser 'preconceituoso'"

- "Conselho de Ministros. Novo regime de mecenato permite apoio a projectos"

- "Rota do Atlântico. José Veiga acusado de corrupção ao fim de dez anos"

No Jornal de Notícias:

- "TGV faz disparar obras públicas mas teme-se falta de trabalhadores"

- "Como ocupar os miúdos nas férias de Natal?"

- "Justiça. Estado paga 20 mil euros a embaixador que chamou 'javardo' a Sérgio Conceição"

- "Fórmula 1. Velocidade regressa a Portugal com impacto de 280 milhões"

- "Naufrágios. Em três dias desapareceram no mar sete pescadores indonésios"

- "Cabeceiras. Cavez chora morte de duas crianças em França"

- "Ensino Superior. PS pede cabeça do ministro por algo que ele não disse"

- "Estados Unidos. Investigador português do MIT morto com vários tiros"

No Diário de Notícias:

- "Comissão Europeia diz que fundos de pensões estão a agravar crise da habitação em Portugal"

- "Ucrânia. Europa cria comissão para vítimas da guerra, mas sem garantias de que haja indemnizações"

- "Nacionalidade. Portugal passará a integrar grupo de países mais restritivos da Europa"

- "Direito de resposta da APIGRAF. Em defesa da imprensa, alerta à democracia"

- "'Nouvelle Vague'. Godard, aqui e agora"

- "Fórmula 1. FIA vem fazer vistoria ao Autódromo do Algarve no dia 22"

- "Barómetro DN/Aximage. Portugueses apontam descida de impostos como prioridade em economia que 'não está no bom caminho'"

- "Consumo. Famílias apertam o cinto no Natal e reduzem gasto médio para os 258 euros"

- "Residências. PS exige retratação de ministro que diz ter sido descontextualizado"

- "Terrorismo. Derrotado mas não extinto, Estado Islâmico ressurge da Síria à Austrália"

- "Venezuela. Lukashenko oferece refúgio a Maduro em plena tensão com EUA"

No Negócios:

- "Bruxelas quer apoiar países com problemas na habitação"

- "Fórmula 1 em Portimão promete gerar o triplo do investimento"

- "Carros novos e usados vão ter etiqueta energética"

- "Mota-Engil negoceia compra de projeto mineiro no Brasil"

- "Matérias-primas. Ameaça russa pode atirar petróleo para os 30 dólares"

- "Lei laboral. Executivo aprova salário mínimo e fica à espera de propostas"

- "Rita Nabeiro, CEO da Adega Mayor. Imigração? 'Não usaria o termo que fomos longe demais?"

No O Jornal Económico:

- "'Fraca fiscalização' nos portos nacionais abre porta ao contrabando na UE"

- "Bruxelas lança plano de 150 mil milhões para casas acessíveis"

- "A Fórmula 1 traz a receita esperada pelo Governo?"

- "Governo mostrou à UGT 'total disponibilidade' para negociar"

- "1.600 euros de salário mínimo? 'A correr bem', só lá para 2039. Diz João Leão"

- "Petróleo cai abaixo dos 60 dólares"

- "Musk atinge fortuna de 600 mil milhões de dólares"

- "Bruxelas confirma: vai adiar proibição dos carros poluentes"

- "Preço médio dos smartphones deve subir 7% em 2026"

No Record:

- "Benfica segura putos. Rui Costa quer renovar com a geração dourada dos sub-17"

- "Farense - Benfica. Mourinho. 'Jogo com o Atlético marcou uma viragem'"

- "Sporting. Borges alerta balneário. Jogos fora com Santa Clara (Taça) e V. Guimarães (Liga)"

- "FC Porto. Samu de elite. Tem 5 golos e ainda 3 jogos em dezembro"

- "Prémios FIFA. Dembelé é o The Best"

- "Hóquei em patins. Sp. Tomar-Sporting"

No O Jogo:

- "Farense-Benfica. 'O chip é sempre o mesmo: ganhar'. José Mourinho diz que se tornou famoso pelos títulos e não pelos 'mind games'"

- "Treinador das águias elogia Varandas: 'Parabéns pelo trabalho fantástico'"

- "Manu titular, Otamendi também e Banjaqui pode estrear-se"

- "FC Porto. Como Lucho e Castro ajudam Samu. Avançado faz horas extra para melhorar a técnica"

- "Dragões seguem Pietuszewski, extremo polaco de 17 anos"

- "Campeões portistas de sub-17 homenageados pela AF Porto"

- "Sporting. Antigos presidentes aplaudem Varandas. Anúncio da recandidatura visto com bons olhos. O Jogo ouviu Pedro Santana Lopes, Sousa Cintra e Filipe Soares Franco"

- "Rúben Amorim atento a Maxi Araújo"

- "Aves SAD. João Henriques assume comando. João Pedro Sousa sai com apenas três pontos"

- "Internacional. Vitinha e Nuno Mendes no melhor onze. Dembelé arrecada prémio The Best"

E no A Bola:

- "Farense-Benfica. Mourinho distribui oportunidades. Manu Silva titular dez meses e nove dias depois da lesão"

- "Treinador anuncia médio de início e convocatórias de Obrador e do campeão do Mundo Banjaqui. Samuel Soares, Ivanovic e Rodrigo Rêgo podem também integrar o onze"

- "José Mourinho: 'Cada vez mais confio em toda a gente'"

- "Sporting. O que comanda a vontade de Varandas até 2030. Os cinco eixos da recandidatura do presidente. Anúncio caiu bem no universo leonino"

- "The Best FIFA. Vitinha e Nuno Mendes no onze do ano, Dembelé é o novo melhor do mundo"

- "FC Porto. 'Máquina' dá razão a Farioli. Treinador diz que Froholdt 'pode bem com o ritmo'. Mais minutos que o dinamarquês só Diogo Costa"

- "A Bola ao Centro. Sonho olímpico no triatlo. Entrevista a Vasco Vilaça (3.º do Mundo), Ricardo Batista e Miguel Tiago Silva"