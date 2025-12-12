Bancários da UGT consideram que Governo tem de deixar cair pacote laboral

Os sindicatos bancários da UGT consideram que o Governo tem de deixar cair o pacote laboral após o que dizem ter sido a forte adesão à greve geral desta quinta-feira, incluindo com encerramento de "muitos balcões" bancários.

"Os trabalhadores deram a resposta que a situação exige. O executivo não tem alternativa a não ser abandonar o seu anteprojeto de legislação laboral", afirmam em comunicado Mais Sindicato, SBN e SBC.

Para os sindicatos bancários, a reforma laboral "significa precariedade mascarada de liberdade" e "enfraquece os trabalhadores e, inversamente, dá todo o poder aos patrões".

Mais Sindicato, SBN e SBC acusam a proposta do executivo de embaratecer o custo do trabalho, enfraquecer o poder reivindicativo dos trabalhadores e dos sindicatos, desestabilizar a igualdade parental, enfraquecer a contratação coletiva e desequilibrar a legislação laboral em favor do patronato.

Sobre a adesão no setor, os sindicatos dizem que os bancários são "tradicionalmente muito relutantes em fazer greve", mas que desta vez "responderam positivamente, aderindo a esta paralisação" devido à gravidade das alterações laborais, o que resultou em "muitos balcões encerrados e outros abertos, mas com supressão de serviços devido aos trabalhadores em greve e, ainda, muitos serviços bastante condicionados".

Não é indicado o número de balcões encerrados na quinta-feira.

Por fim, os sindicatos bancários da UGT consideram que a greve não é o "fim de linha", mas uma "força de pressão para a mudança", considerando que a negociação continua a fazer todo o sentido "na defesa dos direitos dos trabalhadores".

A greve geral foi convocada pelas centrais sindicais CGTP-IN e UGT, contra alterações à legislação laboral defendidas pelo Governo.

Enquanto o Governo situou a adesão à greve entre os 0 e os 10%, os sindicatos falaram numa adesão superior a 80%.