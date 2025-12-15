PM espanhol diz que PSOE age "com firmeza" contra corrupção e assédio sexual

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garantiu ontem que o Partido Socialista (PSOE) age com "firmeza e transparência" contra a corrupção e o assédio sexual, em resposta aos escândalos que afetam o partido e o Governo de coligação.

Numa ação de campanha para as eleições da Extremadura, marcadas para 21 de dezembro, Sánchez reconheceu que os socialistas "cometeram erros, como todos", mas salientou ao mesmo tempo que todos os direitos e liberdades das mulheres, "todos eles", vieram do PSOE e das mulheres.

Sánchez insistiu que o PSOE é um partido feminista e que se comporta como tal, sublinhando que o seu partido promoveu o protocolo antiassédio, impulsionou-o através do Governo e tornou-o obrigatório.

"Há outras organizações que não sabemos se o implementaram ou não, mas nós implementámo-lo e agimos em conformidade", argumentou.

Estas declarações surgem após denúncias de abuso e assédio sexual contra uma dezena de dirigentes socialistas.

O primeiro-ministro e líder do PSOE mencionou, entre outras iniciativas, que os socialistas foram pioneiros na defesa e reconhecimento do direito à interrupção voluntária da gravidez, na implementação da lei de combate à violência de género e na aprovação de uma lei de igualdade e uma lei contra o tráfico de seres humanos.

Sánchez afirmou que o PSOE responde "com firmeza e transparência", da mesma forma que enfrenta a corrupção, que quando é abalado por um caso, o extirpa "pela raiz".

Em contrapartida, no Partido Popular (direita), sustentou, há conivência com a corrupção.

O socialista apontou diretamente o líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que chegou à presidência do partido por "conivência com a corrupção" da presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Dias Ayuso, que o seu antecessor, Pablo Casado, tinha denunciado.

"Mas que lições vão dar-nos", questionou Sánchez.

O primeiro-ministro considerou que "é uma honra governar, mesmo que seja neste momento tão difícil, tão conturbado, tão complexo".

Governar é "mostrar o rosto, enfrentar problemas e apresentar soluções", sublinhou Sánchez, para quem nunca se deve esquecer "que o socialista não é aquele que nunca cai, é quem sempre se levanta".

Também argumentou que os espanhóis "ganham" com um Governo progressista.

O PSOE e o Governo espanhol estão a ser afetados por uma sucessão de notícias sobre suspeitas de corrupção e de assédio sexual a mulheres que envolvem atuais e antigos dirigentes do Partido Socialista (PSOE), incluindo um ex-ministro (José Luis Ábalos) e um ex-funcionário da Presidência do Governo (Francisco Salazar), ambos, como outros nomes, considerados durante anos dos políticos mais próximos e de confiança de Sánchez.

Nos casos relacionados com assédio sexual há ainda relatos de mulheres que se queixaram nos canais criados para esse efeito no PSOE de terem sido ignoradas ou de o partido ter demorado meses a contactá-las.

O Somar, que faz parte do executivo, já veio pedir uma "remodelação profunda", enquanto o Partido Nacionalista Basco (PNV, conservador), que apoiou a reeleição do primeiro-ministro socialista, questionou quanto tempo o Governo "vai poder aguentar a crise", apostando em eleições antecipadas no próximo ano.

Pedro Sánchez é primeiro-ministro desde 2018 e chegou inicialmente ao Governo com uma moção de censura ao então executivo de direita do Partido Popular (PP) por causa de diversos casos de corrupção.

A luta contra a corrupção e o feminismo são precisamente dois pilares do discurso de Sánchez e do PSOE, sublinham agora analistas políticos e editoriais na imprensa face às sucessivas polémicas que estão a envolver os socialistas espanhóis e o Governo.

Sánchez foi reeleito primeiro-ministro pelo parlamento espanhol em novembro de 2023, depois das eleições de julho do mesmo ano, por uma geringonça de oito partidos de esquerda e direita, incluindo forças nacionalistas e independentistas do País Basco e da Catalunha.