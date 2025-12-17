Cuba condena bloqueio naval dos EUA à Venezuela e reafirma apoio a Maduro

As autoridades cubanas condenaram hoje o bloqueio naval "completo e total" imposto pelo Governo norte-americano contra todos os petroleiros que entram e saem da Venezuela, ao mesmo tempo que manifestaram o seu apoio ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

"Apoiamos firmemente o Presidente Maduro, a revolução bolivariana e chavista e a sua aliança popular-militar. Apoiamos integralmente a declaração emitida pelo Governo venezuelano", afirmou o Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, num comunicado divulgado nas redes sociais.

Na sexta-feira, o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou os Estados Unidos de quererem roubar o petróleo da Venezuela, depois das forças armadas norte-americanas terem intercetado e confiscado um petroleiro junto às águas do país sul-americano.

"Por isso digo que ontem [quarta-feira] a máscara deles caiu (...) é o petróleo que querem roubar, e a Venezuela defenderá a sua soberania sobre os seus recursos naturais e voltaremos a triunfar", disse Maduro, na quinta-feira.

Por sua vez, já hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Bruno Rodríguez, rejeitou o bloqueio naval e alertou que constituem uma "violação gravíssima do direito internacional e uma escalada da agressão contra o governo bolivariano".

As autoridades cubanas reagiam às ações do Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, que declarou também o regime de Maduro uma "organização terrorista".

"Ordenei um bloqueio total e completo a todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela", afirmou Trump na plataforma de redes sociais Truth Social, citando "roubo de bens e... terrorismo, tráfico de droga e tráfico de pessoas".

Donald Trump declarou que a Venezuela está "completamente cercada pela maior armada já reunida na história" do continente e afirmou que esta situação "só vai piorar".

"O impacto sobre eles será sem precedentes até que devolvam aos Estados Unidos todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram no passado", disse.

O anúncio surge no meio da crescente pressão dos EUA sobre a Venezuela, com a intensificação dos ataques contra alegados navios narcotraficantes venezuelanos nas Caraíbas e no Oceano Pacífico, operações militares que geraram alarme internacional.