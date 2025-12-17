Mau tempo na semana passada dificultou 'braçadas' de nadadores madeirenses

O Clube Naval do Funchal participou no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores, que decorreu em Leiria, entre os dias 13 e 16 de Dezembro, deslocação que "ficou marcada por constrangimentos logísticos provocados pelo mau tempo, que impediram a viagem na data inicialmente prevista para Lisboa, inviabilizando assim a participação da equipa nos dois primeiros dias de competição", refere uma nota do CNF.

Na nota enviada esta manhã, conta que "apesar das dificuldades, o CNF esteve representado por uma comitiva composta por João Rodrigues, Tomás Silva, Sérgio Abreu, João Padrela, Tiago Neves, João Almeida, Marco Castro, Francisco Miranda, Jean Rojas, Salvador Andrade, Pauline Ringue, Leonor Neto, Sofia Gomes, Zara Rojas e Vanessa Sá".

Ou seja, apesar de terem estado em apenas dois dos quatro dias de competição, ainda assim "os nadadores do Clube Naval do Funchal alcançaram resultados de relevo, com vários pódios conquistados ao longo da competição", com destaque para:

1.º lugar - Zara Rojas – 100m Mariposa - Sub-21 – 1:00.72

2.º lugar - João Padrela – 50m Livres Sénior – 22.00

2.º lugar - João Rodrigues – 50m Mariposa – 24.47

2.º lugar - Zara Rojas – 100m Livres - Sub-21 e 6.ª Sénior – 56.91

3.º lugar - Tomás Silva – 200m Bruços - Sénior – 2:16.32

3.º lugar - Estafeta - 4x50m Estilos - por intermédio de Jean Rojas, Tomás Silva, João Rodrigues e João Padrela

3.º lugar - Estafeta - 4x50m Livres - por intermédio de Jean Rojas, Sérgio Abreu, João Rodrigues e João Padrela.