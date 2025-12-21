Aston Villa vence 10.º jogo seguido ao bater Manchester United de Ruben Amorim

O Aston Villa somou hoje a 10.ª vitória consecutiva em todas as competições, ao bater em casa o Manchester United, treinado por Ruben Amorim, por 2-1, na 17.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

No Villa Park, fez a diferença no encontro Morgan Rogers, que aos 45 e 58 minutos decidiu a contenda, com dois golos com muitas semelhanças entre si, de nada valendo, ao United, o tento de Matheus Cunha, aos 45+3.

O jogo fica, de resto, marcado não só pelo feito histórico dos 'villans' -- não chegavam à dezena seguida de triunfos há mais de um século -- como pela lesão de Bruno Fernandes, capitão dos 'red devils', que acabou substituído ao intervalo.

Ruben Amorim, de resto, apostou também em Diogo Dalot no 'onze' inicial e a caminho do final do encontro acabou por lançar dois jovens ingleses para a sua estreia profissional, aos 18 anos, casos de Jack Fletcher e Shea Lacey.

Depois de uma série de quatro jogos seguidos sem perder, o conjunto do técnico luso voltou hoje a marcar passo e não conseguiu aproveitar a derrota do Crystal Palace, que também soma 26 pontos, nem os empates de Chelsea, quarto, e Sunderland, sexto, para se aproximar da frente, seguindo no sétimo lugar.

Na sexta-feira, no tradicional 'Boxing Day' do futebol inglês, o United recebe o Newcastle.

Em sentido oposto, a grande série da equipa orientada por Unai Emery deixa o Aston Villa em terceiro, com 36 pontos, a um do segundo lugar, ocupado pelo Manchester City, e a três do líder, o Arsenal.