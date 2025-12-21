Actor Joaquim Monchique sofreu AVC mas encontra-se estável

O actor Joaquim Monchique foi hospitalizado na noite de sábado, 20 de dezembro, após se ter sentido mal depois da apresentação do espectáculo "Lar Doce Lar", realizada no Teatro Municipal de Bragança, informou a Força de Produção, produtora do espectáculo.

De acordo com a mesma fonte, o actor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), encontrando-se actualmente estável e sob acompanhamento próximo da equipa médica responsável.

"As próximas 48 horas serão de observação" do seu estado clínico, detalha a produtora.

Em comunicado, a Força de Produção agradece as manifestações de carinho e preocupação recebidas, sublinhando que o respeito pela privacidade de Joaquim Monchique é, neste momento, fundamental para a sua recuperação.