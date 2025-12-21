Vídeo ilustra tradição da 'Alvorada' recriada pelo Grupo do Rochão

Esta manhã aconteceu novamente a recriação da Alvorada pelo Grupo do Rochão.

A concentração aconteceu pelas 6 horas da manhã no Largo do Rajão, ou seja, no lugar mais alto da freguesia da Camacha.

Depois os participantes nesta recriação da Alvorada desceram do largão do Rajão até à igreja do Rochão onde participaram na tradicional missa do parto.

Esta tradição iniciou-se novamente com o som do búzio para chamar atenção e também acordar a vizinhança do sítio como era hábito, afim acordar para puderem participar nas missas do parto pela madrugada.

E assim, iam-se juntando e iam em romaria em direcção à igreja, tocando e cantando.

Esta tradição foi reactivada pelo grupo Folclore do Rochão há cerca de 20 anos e este ano voltou a ser realizada. pela ocasião dos 39 anos do grupo folclore e contou com dezenas de participantes.