Paris SG bate Flamengo nos penáltis e conquista Taça Intercontinental
O Paris Saint-Germain, campeão europeu em título, conquistou hoje a segunda edição da renovada Taça Intercontinental de futebol, ao vencer na final o Flamengo por 2-1, nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, em Al Rayyan, no Qatar.
O guarda-redes russo Matvey Safonov, com quatro defesas, e golos lusos de Vitinha e Nuno Mendes decidiram o desempate, depois de um jogo em que o georgiano Khvicha Kvaratskhelia adiantou os franceses, aos 38 minutos, e Jorginho empatou aos 62, de penálti, para os brasileiros, detentores da Taça Libertadores.
No palmarés da prova, o Paris Saint-Germain, que contou os 120 minutos com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves e teve Gonçalo Ramos no banco, sucedeu aos espanhóis do Real Madrid, que na final de 2024 venceram os mexicanos do Pachuca por 3-0.