Povo está com Governo e não com os que "vão de megafone para a rua"

O presidente do PSD defendeu hoje que "o povo e o país" estão com o Governo e o seu partido, pedindo a todos que não se "deixem levar" pelos que "pegam no megafone e vão para a rua".

No jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD, o também primeiro-ministro, Luís Montenegro, nunca se referiu diretamente à greve geral da passada quinta-feira, mas deixou recados aos partidos mais à esquerda e até ao PS, questionando se têm a representatividade que pensam ter.

"Podem estar confiantes, o povo está com o PSD, o povo está com este Governo, o povo está com a maioria dos autarcas do PSD em Portugal, não tenham dúvidas disso. Não se acanhem, não se deixem levar por aqueles que pegam no megafone e vão para a rua, a pensar que têm essa representatividade, porque não têm", afirmou, num jantar que juntou deputados, funcionários do partido e membros do Governo.

Montenegro criticou os partidos que, "com uma extraordinária arrogância, se arrogam a falar em nome dos portugueses, sempre a dizer que 'os portugueses acham isto, porque os portugueses acham aquilo'".

"E depois os portugueses pronunciam-se e têm um deputado na Assembleia da República, tem três deputados na Assembleia da República. Os portugueses não acham nada àquilo que eles dizem que eles acham", disse, numa aparente referência ao BE e PCP.

O líder social-democrata criticou ainda, de forma implícita, o PS.

"E os outros, que ainda há pouco tempo tinham uma maioria absoluta, e agora têm 58 deputados, e não querem aprender com aquilo que o povo lhes disse, e continuam a falar para nós como se tivessem ainda a representatividade maioritária do povo, e têm o desplante de dizer que arrogantes somos nós. Não, nós temos a humanidade democrática de respeitar aquele que é o verdadeiro soberano, que é o povo", afirmou.