Gil Vicente recebe Rio Ave e pode isolar-se no quarto lugar

O Gil Vicente recebe hoje o Rio Ave, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode voltar a isolar-se no quarto lugar da tabela classificativa.

Sem vencer há quatro jornadas consecutivas, os 'gilistas' podem deixar para trás o Sporting de Braga, aproveitando a derrota dos vizinhos do Minho na visita ao Estoril Praia (1-0), na sexta-feira.

As duas equipas somam 25 pontos e um triunfo do conjunto de Barcelos deixá-los-ia ainda a quatro pontos do terceiro classificado, o Benfica, que só joga segunda-feira.

Do outro lado, o Rio Ave vem de uma derrota caseira com o Vitória de Guimarães (1-0) e venceu apenas uma das últimas cinco partidas para o campeonato, ocupando o 11.º lugar, com 16 pontos.

Mais tarde, pelas 20:30, o 'aflito' Estrela da Amadora, 14.º classificado com 14 pontos, procura dar seguimento, na receção ao Moreirense, a uma boa fase, uma vez que nas últimas cinco jornadas pontuou em três, perdendo apenas com Sporting (4-0) e FC Porto (3-1).

Do outro lado, os minhotos ocupam o oitavo posto, com 20 pontos, mas venceram apenas um dos últimos sete jogos para o campeonato, perdendo o fôlego com que começaram a I Liga, com três vitórias seguidas, e quatro nas seis primeiras rondas.

Esta ronda terá mais três jogos no domingo e só termina na terça-feira -- o líder FC Porto visita o Alverca na segunda-feira, dia do Benfica-Famalicão, na véspera de o bicampeão Sporting atuar na casa do Vitória de Guimarães.

Programa e resultados da 15.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 dez:

Estoril Praia -- Sporting de Braga, 1-0.

- Sábado, 20 dez:

Gil Vicente -- Rio Ave, 18:00.

Estrela da Amadora -- Moreirense, 20:30.

- Domingo, 21 dez:

AVS -- Nacional, 15:30.

Tondela -- Casa Pia, 18:00.

Santa Clara -- Arouca, 20:30 (19:30 locais).

- Segunda-feira, 22 dez:

Alverca -- FC Porto, 18:45.

Benfica -- Famalicão, 20:45.

- Terça-feira, 23 dez:

Vitória de Guimarães -- Sporting, 20:45.