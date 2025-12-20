Mais frio e mar revolto

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 20 de Dezembro, uma pequena descida da temperatura, céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde e aguaceiros, em geral fracos, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte.

As temperaturas vão variar entre os 15 e os 19 ºC no Funchal e os 14 e 20 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, diminuindo para

3 a 3,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 2,5 a 3,5

metros na parte oeste da ilha da Madeira até ao meio da manhã.

O serviço nacional meteorologico emitiu avisos amarelos para a agitação marítima no arquipélago madeirense, apontando para ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros na costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo, até às 9 horas de hoje.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 19 e os 20 ºC.