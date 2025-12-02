Francisca Alves e Maria Câmara foram a Bruxelas no papel de 'Embaixadoras de Desinformação'

Francisca Alves e Maria Câmara, alunas da Escola Secundária Francisco Franco, deslocaram-se a Bruxelas na qualidade de 'Embaixadoras da Desinformação', uma vez que alcançaram o 1.º Prémio atribuído no concurso 'Pinóquio na Escola', uma iniciativa do Polígrafo, referente ao trabalho sobre 'A desinformação na imigração', com o qual concorreram no último ano lectivo.

A entrega do prémio decorreu em Lisboa, na sede da representação nacional da Comissão Europeia (CE), na qual estiveram presentes os responsáveis por todas as parcerias institucionais: representação portuguesa da CE, Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Agência Nacional Erasmus + Juventude/Desporto, Fundação Calouste Gulbenkian, Direção-Geral de Educação e Corpo Europeu de Solidariedade.

Quanto ao prémio, tratou-se de um kit com materiais educativos e uma viagem à sede da CE, em Bruxelas. Maria Câmara e Francisca Alves fizeram então parte da comitiva Embaixadores de Desinformação e, no programa, estiveram incluídas várias sessões de formação dedicadas a temas como a importância da União Europeia no contexto actual internacional, combate à desinformação e políticas de migrações. Além destes momentos, houve, ainda, tempo para conhecer parte do centro nevrálgico da CE (edifício Berlaymont), os estúdios de TV e rádio da CE, o centro de exposições 'Experience Europe', o Parlamentarium e a Casa da História da Europa, além do centro da cidade.

"Esta visita de Embaixadores de Desinformação a Bruxelas ficou marcada pela importância de saber distinguir conteúdos fiáveis, de forma crítica, para que a democracia não entre em declínio. Maria Câmara e Francisca Alves foram acompanhadas pela Professora Helena C. C. Ramos (Português), a qual apoiou todas as fases do trabalho apresentado a concurso", explica nota enviada à imprensa.