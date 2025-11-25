Segurança Social da Madeira acompanhou 1.958 vítimas de violência doméstica na Região em 15 anos

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude e o Instituto de Segurança Social da Madeira promovem esta terça-feira, 25 de Novembro, a conferência ‘Eu Sei… Proteger é Também Cuidar’, que assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A iniciativa que decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal conta com a participação de 240 pessoas.

A acção inserida no programa regional contra a violência e na campanha em curso ‘Amor não é violência, é Liberdade’ visa partilhar experiências, reforçar responsabilidades e antecipar soluções concretas.

A sessão de abertura da conferência foi presidida, esta manhã, pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e contou com a presença do conselho diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) liderado por Nivalda Gonçalves.

“O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres não é uma celebração. É um alerta. É um compromisso. E é também um momento de afirmação das políticas públicas que estamos a construir na Madeira, com coragem, com rigor e com um princípio muito claro: violência escondida é violência multiplicada”, afirmou a secretária regional.

Na ocasião, Paula Margarido lembrou que, entre 2002 e 2017, só a Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica do ISSM acompanhou 1.958 vítimas na Região, com uma actuação multidisciplinar e especializada. “Estes números não são ‘estatísticas’. São histórias interrompidas. São vidas suspensas. São pedidos de ajuda que encontraram resposta, e que, por isso mesmo, não ficaram no silêncio”, sublinhou a governante.

Durante a manhã, a conferência, que decorre até às 17h30, deu também a conhecer os 16 anos de Planos Regionais contra a Violência Doméstica, contando com a presença dos principais parceiros no combate a este flagelo.

Entre Instituições Particulares de Solidariedade Social, escolas, entidades parceiras da Rede Regional Contra a Violência Doméstica, o evento conta, ao longo dia, com a participação do juiz presidente da Comarca da Madeira, Filipe Câmara, do bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, da vogal da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Joana Dias Alexandre, da representante do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e da Violência de Género, Cláudia Mateus, da jornalista Tânia Spínola e do presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Francisco Franco, Iago Fernandes.

O procurador da República jubilado, Rui do Carmo, o anterior diretor-adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha, a professora e psicóloga da Universidade da Madeira, Dora Pereira, e Artur Baptista, presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, são outros dos intervenientes nesta conferência.

Esta manhã, marcou também presença, na sessão de abertura, Rubina Silva, presidente do conselho Diretivo do IASAÚDE, entidade parceira da Rede Regional Contra a Violência Doméstica.