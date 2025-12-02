Mais de mil profissionais do turismo hoje em Macau no maior congresso de sempre da APAVT

O 50.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) começa hoje em Macau, contando com mais de mil profissionais, um número recorde, para debater o setor do turismo.

Macau acolhe pela sexta vez aquele que é considerado o maior congresso do setor do turismo, que vai decorrer até 04 de dezembro, sob o tema "75 anos a olhar o futuro".

O presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse à Lusa que, até à passada sexta-feira de manhã, o evento tinha passado "as mil acreditações, que é o número mais alto" dos congressos da associação desde que há registo.

"É um número extraordinário, mesmo pensando que tínhamos expectativas muito altas. O facto de ser em Macau, cidade onde não vínhamos desde 2017, de ser o nosso 75.º aniversário, de ser o nosso 50.º congresso, ou ainda o facto de incorporarmos o 'roadshow' [apresentação] do Turismo de Portugal pela Ásia, num dos nossos painéis, terão sido razões fundamentais para este resultado tão positivo", explica à Lusa.

Assim, sobre as expectativas, o responsável afirma: "Com sinceridade, esperamos um congresso memorável".

Este congresso assinala também o culminar das comemorações dos 75 anos da associação.

O responsável explicou à Lusa que a estratégia de aproximação ao principal mercado emissor de turistas mundial, a China, foi um dos motivos para a escolha de Macau novamente.

"Há um trabalho de anos e anos com Macau, que, quando corre bem e se vai tornando mais intenso de ano para ano, acaba por 'pedir', de forma natural, a ocorrência de um congresso, como aconteceu este ano", começou por dizer o presidente da APAVT à Lusa, quando questionado sobre a escolha do local.

Para além do motivo apontado, Pedro Costa Ferreira reforçou que "há uma óbvia estratégia de aproximação ao maior mercado emissor de turismo do mundo, a China, estratégia que é absolutamente assumida tanto pelos operadores privados, como pelo Turismo de Portugal".

Já sobre os principais desafios, Pedro Costa Ferreira refere que começaram quando há um congresso organizado do outro lado do mundo.

Depois com "a adesão que teve, pelos temas apresentados, pelos oradores envolvidos, pela ligação com o mercado emissor chinês, o desafio, a partir deste momento, é gerir um congresso com umas centenas e pessoas acima do que é usual. Manter a proximidade aos associados, manter o fluxo normal dos trabalhos, realizar o transporte das pessoas, etc.", explica.

No que diz respeito à escolha do tema, garante que "revela ambição e segue um modelo estratégico de desenvolvimento".

"Na verdade, vamos olhar o futuro, 'em cima' dos melhores números o setor, ocorridos em 2024, e a serem consolidados ao longo deste ano. Por outro lado, sentimos que, ao longo de 75 anos de história, foi assim que vivemos cada ano, a preparar o futuro, a planear o futuro, a pensar no futuro. Vamos afinal comemorar o 75.º aniversário, da mesma forma como vivemos cada ano da nossa vida, a olhar o futuro", conclui o presidente da APAVT.