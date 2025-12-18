C'azoada actua na Noite do Mercado de Santana

A Noite do Mercado de Santana contará esta sexta-feira com um momento musical especial, protagonizado por um concerto de Natal dos C'azoado, que prometem animar o centro da cidade.

O espectáculo terá lugar junto aos Paços do Concelho, num cenário marcado pelo presépio ali instalado, juntando música, tradição e convívio.

"Tocar em Santana será, pois, especial, pela forma como as pessoas vivenciam a época e pela pujança da Noite do Mercado, o que é motivo de orgulho e realização, para nós. Estamos certos que será uma noite fantástica de vamos contribuir para isso- Esperamos casa cheia, para um concerto intenso, sentido e vivido em partilha. Vamos de alma aberta, para A Festa", afirmou o baixista Bernardo Leal.