Governo e Embraer assinam carta de intenção para abrir fábrica de aeronaves Super Tucano em Beja

O ministro da Defesa Nacional e o presidente empresa brasileira Embraer assinaram ontem uma carta de intenção para a abertura de uma fábrica de aeronaves Super Tucano em Beja, na cerimónia que assinalou a entrega das primeiras cinco.

"Hoje [Ontem] damos este passo, que é relevante. Não adquirimos apenas, adquirimos e queremos participar e hoje [ontem] assinamos esta carta de intenção que tem em vista a criação de uma fábrica de produção de aeronaves Super Tucano em Beja", anunciou Nuno Melo.

O governante falava nas instalações da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, na cerimónia que assinalou a entrega pela Embraer SA à Força Aérea Portuguesa das primeiras cinco A-29N Super Tucano de um total de doze, com entrega total prevista durante os próximos dois anos.

Discursando com as cinco aeronaves Super Tucano atrás de si - que momentos depois foram batizadas com um pequeno 'banho' de champanhe pela mão do ministro, chefe da Força Aérea e presidente da Embraer - Nuno Melo realçou que Portugal não quer apenas adquirir equipamento militar mas também estar envolvido no processo de produção, destacando os seus efeitos na economia nacional.

"Nós vamos adquirir satélites, mas não vamos ficar pela aquisição, vamos produzir em Portugal. Vamos adquirir fragatas, mas não vamos ficar pela aquisição de fragatas, através delas vamos lançar o Arsenal do Alfeite que tem problemas estruturais de décadas, para o século XXI. Nós vamos adquirir veículos militares, mas também os vamos produzir em Portugal", exemplificou, acrescentando também neste leque a produção de munições.

Segundo o ministro, só em 2025 "nasceram 60 novas empresas nas indústrias de Defesa" e tal deve-se ao "clima de confiança para os investidores" que o executivo "está a criar".

No caso das Super Tucano está em causa um procedimento semelhante ao investimento feito nas aeronaves KC-390, também produzidas pela brasileira Embraer e nas quais foram introduzidas modificações para as adequar aos requisitos estabelecidos pelas alianças das quais Portugal faz parte, nomeadamente a NATO, Nações Unidas e União Europeia.

Estas modificações, certificadas pela Autoridade Aeronáutica Nacional, fazem com que as aeronaves possam ser adquiridas por outros países membros da NATO ou União Europeia, com lucro para o Estado português.

À margem da cerimónia, Nuno Melo destacou que se trata de "um dia importante a todos os níveis", no qual o país dá "mais um passo na modernização das Forças Armadas.

O governante explicou aquela que é a estratégia do executivo na área dos investimentos em Defesa: "Nós não nos limitamos a investir adquirindo equipamentos, nós queremos em cada aquisição garantir que Portugal está presente ou na produção ou/e na produção e manutenção desses equipamentos".

"Neste momento Portugal é o primeiro país europeu a operar este tipo de aeronave, treinará pilotos, Portugal é a porta de entrada para a Europa e para a NATO destes investimentos e, através de Portugal, também no futuro, essa produção de A29 Super Tucano, confirmando essa visão estratégica", sublinhou.

Portugal vai formar e treinar pilotos destas aeronaves, replicando o modelo dos KC-390, através da aquisição de um simulador.

As A-29N Super Tucano estão habilitadas para "ataque aérea ao solo", servirão para apoio às Forças Nacionais Destacadas no estrangeiro e desempenham missões de luta anti-drone de uma forma "eficaz e mais barata do que na utilização de aviões de caça sofisticados a jato, onde cada munição é caríssima".

O chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Cartaxo Alves, afirmou que esta aeronave "vem completar uma lacuna" e que o projeto "já começa a despertar interesse" em várias forças aéreas europeias, destacando a sua importância na criação de empregos qualificados e melhor remunerados.

O presidente e CEO da Embraer, Bosco da Costa Júnior classificou o momento como "um marco histórico", um ano e um dia após a cerimónia que assinalou a assinatura do contrato.

"Sujeito a aprovações necessárias [a fábrica] é mais um projeto ambicioso na nossa trajetória com Portugal, desenvolvendo um polo europeu de excelência", enalteceu.