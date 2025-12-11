Governo Regional investe 270 mil euros em bordadeiras

O Governo Regional investiu este ano mais de 270 mil euros no Prémio de Qualidade da Bordadeira de Casa, que distingue as 30 melhores bordadeiras em activo, e no Apoio Extraordinário aos Factores de Produção, que contemplou as bordadeiras do concelho do Funchal com um valor unitário de 350 euros.

A cerimónia decorreu esta tarde no IVBAM – Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira e ficou marcada pela ausência do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que cancelou a presença em dia de greve nacional.

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, explicou que Albuquerque se ausentou por “uma razão pessoal particular – aniversário da esposa” e transmitiu os votos de boas festas e de um feliz ano de 2026 às bordadeiras.

Maciel sublinhou que cada bordadeira recebeu este ano 350 euros, um valor que será aumentado para 400 euros em 2026, com a meta de chegar aos 500 euros até ao final do mandato. “Não paga o trabalho, mas mantém a motivação e incentiva o sector. É um investimento na nossa arte, no nosso artesanato e naquilo que identifica o ser madeirense”, disse.

O secretário destacou ainda a importância cultural do bordado: “Por trás de cada ponto, cada linha, cada peça, está uma de vós, as vossas mães, avós e bisavós. Este é um investimento na história da Madeira e na transmissão desta arte às novas gerações.”

Além do incentivo regular, o prémio distingue as 30 bordadeiras que se destacaram ao longo do ano, com um valor adicional de 8 mil euros distribuído entre as vencedoras. Maciel apelou ainda à inovação no artesanato, associando design e criatividade à tradição, de forma a aumentar o rendimento das profissionais.

“Não é o pagamento que vocês merecem, mas é a forma do Governo dizer que estamos juntos neste percurso”, concluiu, agradecendo o trabalho e a dedicação das bordadeiras e desejando-lhes boas festas.