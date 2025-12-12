Governo Regional "não entende o motivo da greve" e critica Sindicato dos Professores

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, voltou, esta tarde, a pronunciar-se sobre a greve dos professores, à margem da apresentação da 10.ª edição das Mesas de Natal da Bordal, reiterando que o Executivo madeirense tem cumprido todos os compromissos assumidos com a classe docente e apontando críticas à actuação sindical.

Em declarações aos jornalistas, confrontando com a paralisação que decorre desde ontem, o líder regional afirmou não compreender a justificação apresentada pelo sindicato para a realização da greve. "Eu acho que o problema é o sindicato, porque o sindicato faz greve. Ele nem conseguiu explicar ainda porque é que está a fazer greve. Fez uns vídeos a dizer mal do Governo e se há Governo que apoiou os professores foi este”, rematou, sublinhando que, do ponto de vista do Executivo, “ainda não está claro o motivo da greve”.

Miguel Albuquerque reforçou que as promessas feitas aos docentes serão integralmente cumpridas, garantindo que o Governo Regional continua a ter “a melhor consideração pelos professores”. Recordou ainda que a Madeira foi “a primeira região do país” a avançar com a recuperação total do tempo de serviço docente. “Todo o tempo de serviço vai ser contado integralmente. Fomos os primeiros, em Portugal, a fazer a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, e isso foi feito e vai continuar a ser feito”, assegurou, acrescentando que o Orçamento Regional contempla a verba necessária para pagar, em 2026, a parte final dessa recuperação.

Albuquerque apontou, no entanto, interferências políticas na mobilização sindical. “O problema disto é que o Partido Comunista está a manipular a opinião pública. Puseram os sindicatos a fazer política partidária, e este é que é o problema”, declarou, antes de encerrar a sua intervenção.