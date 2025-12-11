Governo Regional indica que paralisação mobilizou 1.966 trabalhadores da Educação

A greve geral nacional convocada para esta quinta-feira, 11 de Dezembro, pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses e pela União Geral de Trabalhadores, contou com a adesão de 1.966 trabalhadores da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, correspondendo a cerca de 17% do universo de funcionários estimados trabalhar hoje.

Em nota emitida, o Governo Regional, através da Secretaria da Educação tutelada por Elsa Fernandes, revela que, no turno da manhã, 356 docentes e 518 funcionários não docentes aderiram à paralisação, totalizando 874 trabalhadores. Já no turno da tarde, 364 professores e 513 funcionários não docentes participaram na greve, perfazendo 877 pessoas.

A tutela não indica o número de estabelecimentos de ensino afectados.