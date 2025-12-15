Trump diz que avança com processo contra BBC hoje ou na terça-feira

O Presidente norte-americano, Donald Trump, que acusa a BBC de difamação por uma edição de vídeo enganadora, revelou hoje que vai apresentar em breve um processo contra a estação pública britânica.

"Provavelmente, vamos apresentar este processo esta tarde ou amanhã de manhã", disse o presidente dos EUA durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.

Trump já admitiu que pretende reclamar até cinco mil milhões de dólares por uma montagem de vídeo enganosa.

No mês passado, o presidente da BBC, Samir Shah, garantiu que o grupo audiovisual está determinado a defender-se das acusações de difamação de Donald Trump.

"Quero ser muito claro, a nossa posição não mudou. Não há base legal para uma ação por difamação e estamos determinados a contestá-la", escreveu Samir Shah numa mensagem enviada aos funcionários da BBC.

A BBC, cuja audiência e reputação ultrapassam as fronteiras do Reino Unido, está a enfrentar dificuldades desde as revelações sobre o programa de notícias "Panorama".

Em causa está a transmissão de uma edição do programa, pouco antes das eleições presidenciais americanas de 2024, quando excertos transmitidos de um discurso de Donald Trump de 06 de janeiro de 2021 foram editados para parecer que o republicano evocava explicitamente os seus apoiantes a atacarem o Capitólio, em Washington.

Também em novembro, uma comissão parlamentar divulgou que BBC perdeu mais de 1,1 mil milhões de libras (1,47 mil milhões de euros) em receitas só no ano fiscal de 2024-25, devido a fraudes nas taxas de licenciamento e queda das audiências.

A dimensão do défice na cobrança da taxa de licenciamento, da qual a BBC obtém 65% das suas receitas, surge no meio de um clima tenso.

Atualmente, o valor para os contribuintes é de 174,50 libras (quase 200 euros), de uma receita total que atingiu 3,8 mil milhões de libras no último ano fiscal (01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025).

Este valor precisa de ser renegociado até ao final de 2027, no âmbito da renovação do contrato de dez anos da BBC com o Governo britânico.