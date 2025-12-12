Mesas de Natal da Bordal celebram 10 anos com homenagem à Madeira

A 10.ª edição das Mesas de Natal da Bordal foi apresentada hoje, esta tarde, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, reafirmando-se como uma tradição que marca a época natalícia no Funchal e que, ao longo da última década, tem valorizado o Bordado Madeira enquanto expressão cultural da ilha.

A sessão contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, entre outras entidades e estará patente ao público até ao dia 4 de Janeiro. No último ano, o evento recebeu entre cinco e seis mil visitantes.

Por se tratar de uma edição comemorativa, a Bordal decidiu prestar homenagem à Madeira através da selecção de oito temas inspirados em elementos icónicos da Região, como o mar, a banana, o vime, as levadas, a cana-de-açúcar, o vinho Madeira, as flores e a Laurissilva. Cada mesa foi concebida por um designer convidado com o apoio de unidades hoteleiras parceiras, numa mostra que pretende demonstrar a versatilidade do Bordado Madeira e aproximá-lo de uma linguagem contemporânea.

Para 2025, participam o Reid’s Palace, com o tema Mar, criado por Giano Gonçalves; o Castanheiro Boutique Hotel, com Banana da Madeira, por Lília e João Paulo Gomes; o PortoBay Hotels & Resorts, com Vime, por Graça Reis; o Pestana Hotel Group, com Vinho Madeira, por Liliana Dionísio by Tulipa; o Barceló Funchal Oldtown, com Levadas, por Carlos Ramos; o Hotel Quinta do Furão, com Cana-de-Açúcar, por João Egídio; a Casa Velha do Palheiro, com Flores da Madeira, por Tininha Pinto; e a Savoy Signature, com Laurissilva, por Nini Andrade Silva.

Ver Galeria

Susana Vacas, sócio-gerente da Bordal, destacou que esta 10.ª edição representa um marco significativo, sublinhando o percurso de inovação realizado ao longo dos últimos anos. “Tem sido um desafio muito bom. Inovámos muito e este ano é especial”, afirmou, explicando que a escolha de temas madeirenses confere à sala um ambiente completamente diferente, com cores e composições distintas, mas sempre com o Bordado Madeira como elemento central.

A responsável lembrou que a empresa tem apostado em novos designs e numa diversificação das peças apresentadas, que hoje vão muito além do tradicional branco ou cru. Quanto ao mercado, admitiu que o turismo continua a ser o principal motor das vendas, embora exista exportação para países árabes, América e Europa, e reforçou a importância de valorizar as bordadeiras, preservando este património cultural. “Temos feito tudo para manter as que temos e incentivar novas bordadeiras”, realçou.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considerou o evento “belíssimo” e elogiou a participação das unidades hoteleiras, sublinhando que as Mesas de Natal da Bordal já fazem parte da tradição natalícia da Região. Realçou, além disso, a necessidade de continuar a modernizar e valorizar o sector, defendendo que as bordadeiras devem ser devidamente remuneradas e que o Bordado Madeira deve afirmar-se como um produto de luxo. “O segredo é instituir o bordado como um bem de luxo prestigiado e com valor acrescentado”, disse, sublinhando que esse processo está em curso e que novas estilistas têm integrado o bordado em peças contemporâneas.

Ao completar uma década de existência, a iniciativa reafirma o seu compromisso de aproximar tradição e modernidade, promovendo o Bordado Madeira como arte, identidade e património vivo, numa edição que promete voltar a surpreender madeirenses e visitantes.

Até 4 de Janeiro, o Teatro Baltazar Dias transforma-se, assim, num espaço de celebração do artesanato, da criatividade e da memória colectiva da Região.