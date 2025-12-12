PS-Madeira elege presidente amanhã

O PS-Madeira realiza, este sábado, eleições internas para escolher a nova presidente do Partido e os delegados ao XXIII Congresso Regional, que terá lugar a 10 e 11 de Janeiro, no Funchal.

Nestas internas, Célia Pessegueiro apresenta-se como candidata única, com o lema ‘Agir para Construir Futuro’, pelo que será a primeira mulher a ser eleita para liderar os socialistas madeirenses.

Simultaneamente, serão eleitas a presidente e a Comissão Política das Mulheres Socialistas da Madeira, estrutura que volta a ter como candidata Cátia Vieira Pestana.

As eleições no PS-M realizar-se-ão em todos os concelhos da Região, com horários que variam entre os diferentes locais e que podem ser consultados no site do partido (www.psmadeira.pt).

Nestas eleições estão aptos a votar aproximadamente 1.600 militantes.

Pelas 12h00, a candidata à liderança estará na sede regional do partido, à rua da Alfândega, momento em que dará uma declaração à comunicação social.